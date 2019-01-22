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Kritik görüşme... ABD'den açıklama geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşme sonrası ABD kanadından yapılan açıklamada "Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti." denildi.

22 Ocak 2019 Salı 06:18
Kritik görüşme... ABD'den açıklama geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konular değerlendirildi. 

ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin konuların iki bakan arasındaki telefon görüşmesinde kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, terör örgütü YPG/PKK'nın adı anılmadan, "ABD ve Koalisyon güçleriyle birlikte DEAŞ'a karşı savaşan güçlerin" korunmasının ABD için önemli olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump da dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede iki ülke arasındaki Suriye eksenli iş birliğinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 06:18
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