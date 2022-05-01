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Dünya Kritik 'Biden' açıklaması: Dünyaya yayılabilir
Dünya

Kritik 'Biden' açıklaması: Dünyaya yayılabilir

ABD merkezli Foreign Policy dergisi ABD Başkanı Joe Biden'ın savaş stratejisini değerlendirdi. Makalede, Biden'ın attığı adımlarla Ukrayna'daki savaşı küresel bir savaşa çevirebileceğine dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 17:47:00 -
Kritik 'Biden' açıklaması: Dünyaya yayılabilir

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington'ın Ukrayna savaşı politikasındaki "risklere" dikkat çekti.

Michael Hirsh imzalı makalede, "Biden'ın Rusya'yı zayıflatma stratejisinin Ukrayna savaşını küresel bir savaşa dönüştürüyor olabileceği" ifade edildi.

Yazıda Biden’ın başlarda NATO ve ABD’yi direkt olarak çatışmaya sokmamak için temkinli davrandığı, ancak son dönemde Rusya'ya karşı daha sert bir tavır sergilediği belirtildi.

Makalede, Biden'ın Ukrayna'ya destek ile "Rus saldırganlığını cezalandırmayı ve gelecekteki çatışma riskini azaltmayı" amaçladığına yönelik sözlerine yer verildi.

Uzmanların görüşlerine başvurulan makalede, ABD ve Batılı müttefiklerinin bazı kırmızı çizgileri aşmış olabilecekleri aktarıldı.

Biden'ın, Washington'un Moskova ile nükleer bir savaştan kaçınılmasına yönelik politikayı arka plana itmiş olabileceği endişesine yer verildi.

Köşeye sıkışan Rusların nükleer silaha sarılabileceği, bu durumda herkesin kaybedeceği, "dönüşü olamayan bir viraja" girileceği uyarısı yapıldı.

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