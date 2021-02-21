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Ekonomi Kristal türbin kanatları TEI’ye teslim edildi
Ekonomi

Kristal türbin kanatları TEI’ye teslim edildi

TÜBİTAK MAM tarafından tek kristal formunda üretilen ve ilk defa set halinde teslim edilen türbin kanatları, TEI’nin 5 numaralı TS1400 motorunda kullanılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:26:00 -
Kristal türbin kanatları TEI’ye teslim edildi

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Araştırma, Geliştirme ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi’nde düzenlenen tek kristal türbin kanadı teslim törenine, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Akşit ile projede görev alan araştırmacılar katıldı.

Kritik önem taşıyor

Prof. Dr. Mandal, burada yaptığı konuşmada, Malzeme Enstitüsü ve TEI’nin birlikte çalışması sonucu en kritik teknolojiler arasında yer alan tek kristal türbin kanatlarının başarıyla üretildiğini söyledi. Tek kristal teknolojisine sahip olmanın zorluğuna işaret eden Mandal, 1400 derece sıcaklıkta, yüksek basınç altında ve korozyon ortamında çalışacak bir malzemeden bahsettiklerine dikkati çekti.

“İhtiyacımız olan kanat teknolojisini kazandırdılar”

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Akşit de kanadın kendisini satsalar bile teknolojisini, nasıl üretildiğini ve bunun gibi şeyleri paylaşmadıklarına dikkati çekerek, TÜBİTAK MAM’ın sahip olduğu altyapıyı bildikleri için kanat teknolojisini burada geliştirmeye karar verdiklerini ifade etti. Uçak motorlarında kullanılan kanatçıkların daha küçük olmasına rağmen daha yüksek teknoloji ve daha çok zorluk içeren bir proses olduğunu vurgulayan Akşit, “Çok şükür TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’ndeki arkadaşlarımız bunu da alınlarının akıyla başardılar ve ihtiyacımız olan kanat teknolojisini bize kazandırdılar” dedi. Konuşmaların ardından Mandal, Akşit’e ilk set türbin kanatlarının teslimini yaptı.

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