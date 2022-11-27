Kripto paralarda yeni dolandırıcılık sistemi

Kripto para dünyasında sular durulmuyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in iflasının ardından binlerce yatırımcı zarara uğramıştı. Şimdi ise popüler kripto para cüzdanı MetaMask kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık keşfedildi.

MetaMask kullanıcıları eski bir dolandırıcılık girişiminin yeni kurbanları olabilir. Daha fazla sayıda kripto para birimi sahibi MetaMask cüzdanlarını kişiselleştirmeye çalışırken, MetaMask’ı taklit eden platformlar arttı. Dolandırıcılar, kripto sahiplerine sahte e-postalar gönderiyor.

MetaMask’a yeni kaydolmuş kullanıcıları hedefleyen dolandırıcılar, Ekim ayından bu yana sahte “yardım” e-postaları göndermeye başladı. MetaMask’tan gönderilmiş görünen bu e-postalar; yatırımların kurtarılmasına, işlemlerin değiştirilmesine veya hesabın kişiselleştirilmesine yardımcı olduğu iddia ediyor.

MetaMask’tan gelmiş gibi görünen bu yardım e-postaları kullanıcıları kandırmaya yeterli oluyor. Cüzdan bilgilerini e-posta yoluyla ileten kripto para yatırımcıları, dolandırıcılar ile iletişim geçtiğini fark etmiyor.

Ancak hiçbir kripto para hizmetinin müşterilerine ücretsiz e-posta yoluyla ulaşmadığını belirtmek gerekiyor. Ayrıca MetaMask, çalışanlarının asla kullanıcının talebi olmadan yardım talebinde bulunmadığını da söyledi.

Birkaç ay önce MetaMask, iCloud yedeklemelerinin potansiyel bir kimlik avı saldırısına kurban gidebileceği uyarısında bulundu. Apple’da yaşanan bir güvenlik ihlali, Domenic Iacovone isimli yatırımcının 650 bin dolarlık kripto para ve NFT’sinin saniyeler içinde çalınmasına yol açtı.