Rusya düşmanlığı tırmanıyor! AB’ye yeni öneri
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Estonya, Avrupa Birliği’ne Rusya vatandaşlarına yönelik vize politikasının sıkılaştırılması çağrısında bulundu. Tallinn yönetimi, Ukrayna’ya karşı savaşan Rusların AB ülkelerine girişinin engellenmesini önerdi.
Estonya İçişleri Bakanı Igor Taro, ulusal basına yaptığı açıklamada, Rusya vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Taro, Estonya’nın AB’ye, Ukrayna’ya karşı savaşan Ruslara yönelik vize politikasının sıkılaştırılması ve bu kişilerin Birliğe üye ülkelere girişinin engellenmesi yönünde teklif sunduğunu söyledi.
“AVRUPA’DA TATİL YAPMALARINA İZİN VERİLMEMELİ”
Rusya vatandaşlarına verilen turist vizelerindeki artışın kabul edilemez olduğunu belirten Taro, Moskova yönetimine tepki gösterdi.
Taro, “Ukraynalılar füze saldırılarında ölürken, saldırgan devletin vatandaşlarının hiçbir şey olmamış gibi Avrupa’da tatil yapmasına ve alışveriş yapmasına izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.
BAZI ÜLKELERDEN OLUMLU YAKLAŞIM
Estonya İçişleri Bakanı, önerinin Letonya, Litvanya, Çekya, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Almanya tarafından olumlu karşılandığını aktardı.
Taro, Estonya’nın Rusya konusunda Avrupa Birliği’ni sürekli uyardığını belirtti.
VİZE POLİTİKASINDA SIKI TEDBİR TALEBİ
Estonya’nın önerisi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB’nin Moskova’ya yönelik yaptırım ve kısıtlama politikalarının sürdüğü bir dönemde gündeme geldi.
Tallinn yönetimi, savaşta yer alan Rus vatandaşlarının Avrupa ülkelerine girişinin güvenlik riski oluşturabileceğini savunuyor.