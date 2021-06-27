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Ekonomi Kripto para yatırımcıları dikkat! Binance, işlemlerini durduruyor
Ekonomi

Kripto para yatırımcıları dikkat! Binance, işlemlerini durduruyor

İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), Binance'den İngiltere'deki operasyonlarını durdurmasını istedi, Çarşamba gününe kadar süre verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 17:19:00 -
Kripto para yatırımcıları dikkat! Binance, işlemlerini durduruyor

Binance geçen Haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. Kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere faaliyetlerine devam etmesi yasak olacak.

Kuruluşa Çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için süre tanındı. Binance, ayrıca internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında artık İngiltere'de faaliyette bulunmayacağını duyurmak zorunda olacak.

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