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Ekonomi Kripto para sahipleri dikkat! Analistinden çılgın tahmin: Fiyat bu diyerek yanıtlamak istedi! İşte o rakam
Ekonomi

Kripto para sahipleri dikkat! Analistinden çılgın tahmin: Fiyat bu diyerek yanıtlamak istedi! İşte o rakam

Yeniakit Publisher
2024-02-20 18:47:00 -
Kripto para sahipleri dikkat! Analistinden çılgın tahmin: Fiyat bu diyerek yanıtlamak istedi! İşte o rakam

Altın fiyatları son dönemlerde yükselirken Kripto para piyasasında sular durulmuyor. Kripto para uzmanı duyurdu! Bitcoin için geliştirdiği stok-akış (S2F) modeliyle tanınan analist PlanB, çarpıcı bir fiyat tahmininde bulundu.

PlanB, bu hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bitcoin’in birim fiyatının yaklaşık 26 ons altın ile aynı değerde olduğunu hatırlattı.

Yazım sırasındaki verilere göre ons altın, 2 bin doların biraz üstünden el değiştiriyor.

PlanB, “BTC’nin 2024/2025’te 100 ons altının altında kalması beni şaşırtır.” yorumunu yaptı. Böyle bir yükseliş, Bitcoin’e güncel fiyatlar üstündne yaklaşık 200 bin dolar gibi bir fiyat verir.

Bitcoin’in 200 bin dolara çıkabileceğiyle ilgili bir takipçisinin yorumuna yanıt veren PlanB, “Evet. Eğer altın fiyatı yükselirse, daha da fazlası.” dedi.

Ancak analistin paylaştığı grafik, ortaya bundan daha bullish bir tablo çıkarıyor. PlanB’nin tahminlerine göre Bitcoin’in 2025’te yaklaşık 300 ons altına denk değer görmesi mümkün olabilir.
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Günümüzdeki verilere göre değerlendirilecek olursa bu, Bitcoin’in 600 bin dolara çıkabileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

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