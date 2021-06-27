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Kripto para mağdurundan KDK'ye başvuru!
Ekonomi Kripto para mağdurundan KDK'ye şikayet başvurusu
Ekonomi

Kripto para mağdurundan KDK'ye şikayet başvurusu

Türkiye'de kripto para borsalarında yaşanan dolandırıcılık olaylarının ardından yasal yollara başvuran mağdurlardan birisi, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) da şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 15:25:00 -
Kripto para mağdurundan KDK'ye şikayet başvurusu

Sahte kripto para borsalarının mağdur ettiği yatırımcılar, çeşitli yasal yollara başvurarak haklarını arıyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre, mağdur olan bir vatandaş KDK'ye başvurdu.

Arkadaşının tavsiyesiyle yurt dışı kaynaklı internet sitesi üzerinden kripto para aldığını zanneden başvurucu, yatırdığı para değer kazandıktan sonra belli kısmını geri çekti. Bu işlem sonrası siteye güveni artan başvurucu, kripto paranın değerinin artması üzerine paranın tümünü çekmek istedi.

İşlem yapamayınca dolandırıldığını anladı

Parasını çekemeyen başvurucu, siteye tekrar para yatırması gerektiği, aksi halde sitenin bakıma gireceği ve kapanacağına ilişkin bildirim yapılması üzerine dolandırıldığını anladı. Sitenin sahte kripto para üzerinden yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini öğrenen başvurucu, siteye erişimin iptali istemiyle sulh ceza mahkemesinde dava açtı, ayrıca savcılığa da müracaat etti.

Sahte sitenin kapatılmasını talep etti

Mağdur, başvurularından sonuç alamayınca KDK'ye şikayette bulundu. Şikayette ilgili site hakkında gerekli işlemlerin yapılarak yeni mağduriyetlerin oluşmaması için kapatılması istendi.

KDK inceleme başlatacak

Şikayet başvurusunu alan KDK, incelemelerinin ardından başvuruyu karara bağlayacak.

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