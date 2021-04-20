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Ekonomi Kripto para haczedilir mi? kripto para borsası hesabı bloke eder mi?
Ekonomi

Kripto para haczedilir mi? kripto para borsası hesabı bloke eder mi?

Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların, Türkiye’de ödeme aracı olarak kullanılmasına 30 Nisan 2021 itibari ile yasak getirildi. Merkez Bankası’nın bu kararından sonra bu kez de mahkemeden kripto para kararı çıktı. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, 19 Nisan'da Türkiye'deki kripto para piyasası için emsal teşkil edecek bir karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:05:00 - 2021-04-20 17:06:35
Kripto para haczedilir mi? kripto para borsası hesabı bloke eder mi?

Kripto para, Türkiye'de ilk kez bir mahkeme tarafından menkul değer olarak kabul edildi. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nin aldığı bu karar, Türkiye'de kripto paralara yönelik ilk hukuki işlem olması nedeniyle emsal değer taşıyacak. İstanbul'da bir alacaklı 42 bin liralık (masraflarla beraber 60 bin lira) borcuna karşılık İstanbul 14. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, bu kişinin Türkiye merkezli bir kripto para borsasındaki hesabına haciz işlemi uygulanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, 5 Mart 2021'de borçlunun kripto paralarına haciz işlemi uygulanmasına yönelik karar aldı. Söz konusu kripto para borsası da borçlunun hesabına bloke koydu. Kararda, İcra İflas Kanununun (İİK) 89/1. maddesi kapsamında, alacaklı avukatının talebiyle şikayete konu haciz ihbarnamesinin düzenlendiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilmeyeceğini iddia ederek şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair karar verilmiştir."

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