Kripto para caiz değildir İlahiyatçılar: Tamamen Yahudi düzeni ve bir tür kumardır

Hasan Eğrigöz Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, önceki günlerde kripto paralarla ilgili tüm dünyada ciddi kaygılar bulunduğunu, Türkiye'de Bitcoin işlemleriyle ilgili bir bakan yardımcısının görevlendirildiğini açıklamasının ardından Akit’e konuşan ilahiyatçı STK temsilcileri de, kripto paranın caiz olmadığı uyarını yaptı.

Alın teri olmadan haksız zenginleşme caiz değil

Kripto paralar hakkında sık sık ‘helal midir, haram mıdır?’ sorularının geldiğine dikkati çeken Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, bu konuda şunları söyledi; “Biz İslam’ın hoş görmediği, İslam’ın kabul etmediği bir şey üzerinden insanları doğru yönlendirmemiz mümkün değil. Sanal parada aldanma ve aldatma olasılığı çok yüksek olduğundan caiz değildir. Alın teri akıtmadan ve haksız zenginliğe yol açtığı için caiz değildir. İslam dininin caiz olarak görmediğini toplumun dini dinamiklerini sarsan bu tür kripto paraların millete hoş gösterilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz. Bu, bir tür kumardır. Devletimizin bu konuyla ilgili ciddi önlem alması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir güvencesi bulunmayan Bitcoin’in ve benzer sanal paraların devlet tarafından takibe alınması ve bu tür kumara benzeyen eylemlere müdahale etmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Yahudi düzeni

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de, vatandaşları kripto para konusunda uyararak, “Kripto para, kara paradır. Tamamen Yahudi düzeni işliyor. Sanal para, Yahudi zihniyetinin bir akımı olarak ortaya çıktı. Tamamen parayı kontrol altında tutmak için ortaya çıkardılar. Zaten onlar için de ‘meşru para’ diye bir şey yok. Ama bizim için olmalı. Biz Müslümanlar olarak, Türkiye olarak bu akıntıya kapılmış gidiyoruz. Devletimiz bu Yahudi düzenine karşı bir alternatif oluşturmalıdır. Devlet büyüklerimizin bu konuda daha dikkatli olmasını istiyoruz çünkü vatandaş olarak elimizle düzeltemiyoruz. Biri tarlada çalışıp terler, biri yazı yazarken terler, bir şekilde emek verip para kazanır. Sanal parada bu durum yok. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konudaki fetvası da yerindedir” ifadelerini kullandı.

Diyanet: Caiz değildir!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2017 yılında kripto para hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; “Kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.”