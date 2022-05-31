Kreşte yılan paniği! Korkutan anlar böyle kaydedildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kreşin bahçesinde görülen yılan paniğe neden oldu. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yakalanan yılan itfaiye ekiplerine teslim edildi.
Ankara’da bir kreşin bahçesinde görülen yılan vatandaşları alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde bir kreşin bahçesinde büyük bir yılan görüldü. Cep telefonu tarafından kaydedilen yılan şaşkınlığa sebep oldu.
Yılan itfaiyeye teslim edildi
Vatandaşların çabası ile yakalanan yılan doğal ortama bırakılmak üzere itfaiye ekiplerine teslim edildi.