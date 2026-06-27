  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kente turist akını sürüyor Turizmde gelinen son nokta lavanta tarlası! İşçilere büyük müjde, şirketlere ağır darbe: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar Haluk Levent’in topladığı deprem bağışlarına ne oldu? “Kuruşu kuruşuna hesap vermesi gerekiyor” denilmişti, beklenen hamle geldi Tarih yazdılar! 500 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'nda üst tura çıktı 500 bin sosyal konutta yeni gelişme: Murat Kurum tarihi açıkladı! Sözleşme tarihi belli oldu mu? Malatya'daki mağarada yeni bulgular! Dikkat çeken el detayı! 149 yıllık sessiz nöbet gün yüzüne çıktı! Garip Mezar’a mahalleli sahip çıktı Modern dünyanın gösterilmeyen yüzü: 331 milyon uyuşturucu bağımlısı! “Partiden kaçış” planları ifşa oldu! Özgür Özel’den çok konuşulacak “yeni parti” mesajı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Apple'ın yeni zammı ters tepti: Teknoloji devi şokta, bir anda hisseleri düştü... Büyük darbe aldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Apple'ın yeni zammı ters tepti: Teknoloji devi şokta, bir anda hisseleri düştü... Büyük darbe aldı

Apple büyük zarar gördü. Dünyanın en büyük teknoloji devi olarak bilinen Apple’ın MacBook ve iPad’lere yeni yaptığı zamlar ardından hisseleri düştü. iPhone üreticisinin piyasa değeri 275 milyar dolar azalmasına yol açtı.

#1
Foto - Apple'ın yeni zammı ters tepti: Teknoloji devi şokta, bir anda hisseleri düştü... Büyük darbe aldı

Apple hisseleri, teknoloji devinin dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde fiyat artışına gitmesinin ardından sert düştü. Şirketin CEO'su Tim Cook, daha önce yapay zekadaki hızlı büyümenin bellek ve depolama maliyetlerini artırması nedeniyle bu zamların "kaçınılmaz" olduğunu söylemişti.

#2
Foto - Apple'ın yeni zammı ters tepti: Teknoloji devi şokta, bir anda hisseleri düştü... Büyük darbe aldı

Apple hisseleri yaklaşık yüzde 5,3 düşerek 277 dolar seviyesine geriledi. Gün içindeki en yüksek kaybı yüzde 6'ya kadar ulaşan hisselerdeki düşüş, şirketin piyasa değerini yaklaşık 275 milyar dolar azaltarak 4 trilyon doların biraz üzerine indirdi. • Bu gerilemeyle Apple, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük üçüncü şirketi konumuna düştü ve 4,1 trilyon dolarlık Alphabet'in gerisinde kaldı. Google'ın çatı şirketi Alphabet ise 4,7 trilyon dolarlık Nvidia'nın ardından sıralanıyor. • Fiyat değişiklikleri sonucunda en düşük fiyatlı MacBook Pro modeli olan MacBook Pro 1TB'nin başlangıç fiyatı 1.699 dolardan 1.999 dolara yükseldi. Bu, tek bir üründe yapılan en büyük fiyat artışı oldu.

#3
Foto - Apple'ın yeni zammı ters tepti: Teknoloji devi şokta, bir anda hisseleri düştü... Büyük darbe aldı

• Şirketin en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı olan MacBook Neo'nun fiyatı 599 dolardan 699 dolara çıkarken, en düşük fiyatlı 512 GB MacBook Air modeli de 1.099 dolardan 1.299 dolara yükseldi. • Bazı iPad modellerinin fiyatlarında da önemli artışlar yaşandı. 128 GB iPad Air artık 599 dolar yerine 749 dolardan başlarken, Wi-Fi özellikli 256 GB iPad Pro'nun fiyatı 999 dolardan 1.199 dolara çıktı. • Şirketin küresel fiyat artışları Türkiye'deki ürünlerini de etkiledi. Yeni fiyatlara göre MacBook Neo artık 37 bin 999 TL yerine 45 ibn 999 TL, Mac mini ise 37 bin 999 TL yerine 51 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. 13 inç M5 MacBook Air'in başlangıç fiyatı 84.999 TL, 14 inç M5 MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı ise 129.999 TL'ye yükseldi. • Cook, bu ayın başlarında bellek ve depolama çiplerindeki hızla yükselen maliyetlerin tüketicilere yansıtılacağını söylemişti. Şirket ise yaptığı açıklamada talepteki artışı benzeri görülmemiş olarak nitelendirerek, "Hiçbir bileşen fiyatının bu kadar kısa sürede bu kadar yükseldiğini görmemiştik." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Apple'ın yeni zammı ters tepti: Teknoloji devi şokta, bir anda hisseleri düştü... Büyük darbe aldı

Apple'ın yeni telefon serisi olan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve hakkında söylentiler bulunan katlanabilir iPhone Fold/Ultra modellerinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tarun Pathak, CNBC'ye yaptığı açıklamada artan çip maliyetlerinin iPhone fiyatlarına cihaz başına yaklaşık 150 ila 200 dolar arasında zam olarak yansıyacağını tahmin etti. Şirket de yaptığı açıklamada çip krizinin "birçok üründe fiyat artırmaya başlamamız gereken bir noktaya ulaştığını" belirterek yeni zamların gelebileceğinin sinyalini verdi. • Cook, bu ayın başlarında bellek ve depolama çiplerindeki hızla yükselen maliyetlerin tüketicilere yansıtılacağını söylemişti. Şirket ise yaptığı açıklamada talepteki artışı benzeri görülmemiş olarak nitelendirerek, "Hiçbir bileşen fiyatının bu kadar kısa sürede bu kadar yükseldiğini görmemiştik." ifadelerini kullandı. Yapay zeka veri merkezleri için bellek çiplerine yönelik talepteki patlama, tüketici ürünleri için kalan arz üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Yarı iletken şirketi Synopsys'in CEO'su Sassine Ghazi, CNBC'ye yaptığı açıklamada dünya genelindeki bellek çipi üretiminin büyük bölümünün "doğrudan yapay zeka altyapısına gittiğini ancak pek çok başka ürünün de belleğe ihtiyaç duyduğunu" söyledi. Ghazi, bunun diğer sektörleri "kaynak sıkıntısı çeker hale getirdiğini" ifade etti. Counterpoint Research verilerine göre bellek çiplerine yönelik sözleşmeli satış fiyatları yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 80 ila yüzde 90 arttı. Bu artış, 2025'in son çeyreğinde görülen yüzde 50'lik yükselişin ardından gerçekleşti. Goldman Sachs ve Morgan Stanley ise çip arzındaki yetersizliğin en az 2027 yılına kadar devam edeceğini ve bellek fiyatlarını yüksek seviyelerde tutacağını öngörüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
Yaşam

Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Akyazı Sahili’nde denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kacar vefat etti.
Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber!
Gündem

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber!

Türk sineması oyuncularından 77 yaşındaki Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta ..
NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 103 kişi tutuklandı
Gündem

NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 103 kişi tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 209 şüpheliden 103'ü tutuklandı. ..
Trabzonspor'a Onana müjdesi
Spor

Trabzonspor'a Onana müjdesi

Karadeniz fırtınası Trabzonspor'a Kamerunlu kaleci Andre Onana için İngiltere'den müjdeli haber geldi.
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'
Siyaset

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

Savcı Sayan, CHP'de yaşanması beklenen geçişi aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. İşte Savcı Sayan'ın dikkat çeken ..
'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'
Dünya

'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde "askeri yenilgiyle k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23