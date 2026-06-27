Apple'ın yeni zammı ters tepti: Teknoloji devi şokta, bir anda hisseleri düştü... Büyük darbe aldı

Apple'ın yeni telefon serisi olan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve hakkında söylentiler bulunan katlanabilir iPhone Fold/Ultra modellerinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tarun Pathak, CNBC'ye yaptığı açıklamada artan çip maliyetlerinin iPhone fiyatlarına cihaz başına yaklaşık 150 ila 200 dolar arasında zam olarak yansıyacağını tahmin etti. Şirket de yaptığı açıklamada çip krizinin "birçok üründe fiyat artırmaya başlamamız gereken bir noktaya ulaştığını" belirterek yeni zamların gelebileceğinin sinyalini verdi. • Cook, bu ayın başlarında bellek ve depolama çiplerindeki hızla yükselen maliyetlerin tüketicilere yansıtılacağını söylemişti. Şirket ise yaptığı açıklamada talepteki artışı benzeri görülmemiş olarak nitelendirerek, "Hiçbir bileşen fiyatının bu kadar kısa sürede bu kadar yükseldiğini görmemiştik." ifadelerini kullandı. Yapay zeka veri merkezleri için bellek çiplerine yönelik talepteki patlama, tüketici ürünleri için kalan arz üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Yarı iletken şirketi Synopsys'in CEO'su Sassine Ghazi, CNBC'ye yaptığı açıklamada dünya genelindeki bellek çipi üretiminin büyük bölümünün "doğrudan yapay zeka altyapısına gittiğini ancak pek çok başka ürünün de belleğe ihtiyaç duyduğunu" söyledi. Ghazi, bunun diğer sektörleri "kaynak sıkıntısı çeker hale getirdiğini" ifade etti. Counterpoint Research verilerine göre bellek çiplerine yönelik sözleşmeli satış fiyatları yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 80 ila yüzde 90 arttı. Bu artış, 2025'in son çeyreğinde görülen yüzde 50'lik yükselişin ardından gerçekleşti. Goldman Sachs ve Morgan Stanley ise çip arzındaki yetersizliğin en az 2027 yılına kadar devam edeceğini ve bellek fiyatlarını yüksek seviyelerde tutacağını öngörüyor.