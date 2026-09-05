700 milyon TL’lik borç var! Denizlispor yönetiminden toplu istifa

Denizlispor’da mali krizin ardından yönetim cephesinden önemli bir adım geldi Yaklaşık 700 milyon TL borç yükü, transfer engelleri ve altyapı yetersizliği gibi zorlu şartlar altında görev yaptıklarını belirten Yeşil-Siyahlı yönetim, son dönemde kamuoyuna yansıyan "maddi kaynak sağlandığı" yönündeki söylemler üzerine çekilme kararı aldı. Yapılan açıklamada, verilen sözlerin tutulması çağrısında bulunularak sürecin takip edileceği kaydedildi.

Pek çok sorunla mücadele ediliyor

Göreve geldikleri andan itibaren kulübü düzlüğe çıkarmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan yönetim; profesyonel liglerin dışında kalınması ve dar kadro yapısı gibi sorunlarla mücadele ettiklerini aktardı. Açıklamada, asıl olanın makamlar değil, kulübün geleceği ve menfaatleri olduğu ifade edildi.

Dilekçeler sunuldu

Çeşitli mecralarda kulübün tüm mali sorunlarını çözecek kaynağın hazır olduğuna dair beyanlara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Denizlispor’un tüm borçlarının ödenmesi, transfer yasaklarının kaldırılması ve takımımızın yeniden profesyonel liglere taşınması yönünde verilen sözlerin somutlaşması kaydıyla, bu kişi veya oluşumların önünü açmak adına istifa dilekçemizi Denizli Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na sunmuş bulunuyoruz."

Yönetim kurulu, kamuoyu önünde dile getirilen taahhütlerin eyleme geçmesi gerektiğini belirterek tüm şehri sürecin takipçisi olmaya davet etti.