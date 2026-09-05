Yunan Bakan kendisini dev aynasında görüyor! Ayasofya üzerinden küstahça sözler

Komşu ülkeden yine iki ülke arasında sorun çıkaracak açıklamalar geldi. Yunanistan'da Selanik Uluslararası Fuarı öncesinde siyasi tansiyon yükselirken, Sağlık Bakanı Georgiadis'in ERTnews'e verdiği röportaj gündem oldu.

Hükümetin dış politika performansına yönelik eleştirilere cevap veren Georgiadis, Atina'nın son yıllarda kurduğu stratejik ortaklıkları tek tek sıraladı.

İŞ BİRLİĞİ YAPTIKLARI ÜLKELERDEN BAHSETTİ

Georgiadis, Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ilişkilerini geliştirdiğini, Fransa ile savunma ittifakı kurduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliğini derinleştirdiğini söyledi.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin iyi olduğunu savunan Georgiadis, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yürütülen üçlü iş birliklerini de hükümetin dış politika hamleleri arasında gösterdi.

İtalya ve Mısır ile yapılan deniz yetki alanı anlaşmalarını da örnek veren Georgiadis, Yunanistan'ın dış politikada etkisiz kaldığı yönündeki eleştirileri reddetti.

"BİZ İSTANBUL'U VE AYASOFYA'YI ELE GEÇİRMELİ MİYDİK"

Muhalefetten ve eski Başbakan Samaras çevresinden gelen "Sizin bir dış politikanız yok" eleştirilerine tepki gösteren Yunan Bakan, İstanbul ve Ayasofya üzerinden provokatif bir çıkış yaptı:

"Yunanistan'ın şu anda bir dış politikası var. Bugün İsrail ile ortaklığımızı ve stratejik ilişkimizi geliştiriyoruz. Fransa ile bir savunma ittifakı kuruyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik bir ilişki geliştiriyoruz. Eğer bunların hepsi 'sizin bir dış politikanız yok' anlamına geliyorsa, o zaman bir dış politikaya sahip olmak ne anlama gelir? Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik"

Georgiadis, söz konusu eleştirileri "açıkça saçmalık" olarak nitelendirdi.

Miçotakis hükümetinin söz konusu çizgiyi sürdürdüğünü belirten Georgiadis, hükümetin dış politikası bulunmadığı yönündeki eleştirilerin Samaras dönemini de hedef alacağını ileri sürdü.