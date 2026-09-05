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Yaşam Sevinç gözyaşları! Hafız evlattan babaya sürpriz
Yaşam

Sevinç gözyaşları! Hafız evlattan babaya sürpriz

Yeniakit Publisher
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Bülent Köstü, hafızlık eğitimini tamamlayıp icazetini alan kızının kendisine yaptığı sürprizle büyük bir mutluluk yaşadı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Bülent Köstü’nün kızı hafızlık eğitimini tamamlayıp icazetini aldı. Köstü’nün kızı, hafız olduğunu babasına sürpriz bir şekilde paylaştı. Babasının hastanedeki odasına giderek “Baba, kızın hafız oldu” sözleriyle müjdeli haberi veren genç hafız, babasına duygu dolu anlar yaşattı.

MUTLULUIK GÖZYAŞLARI

Kızının hafız olduğunu öğrenen Prof. Dr. Bülent Köstü’nün büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığı görülürken, odada bulunan diğer kişiler de bu anlamlı ana tanıklık etti. Yaşanan duygusal anlarda sevinç gözyaşları dökülürken, baba-kız arasındaki bu özel an sosyal medyada da ilgi gördü.

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Yorumlar

Gültekin

Rabbim mübarek eylesin ve hafızlık ilmiyle amel etmeyi nasip eylesin, böyle güzel, ahlaklı gençlere çok ihtiyacımız var.
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