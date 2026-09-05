Sevinç gözyaşları! Hafız evlattan babaya sürpriz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Bülent Köstü’nün kızı hafızlık eğitimini tamamlayıp icazetini aldı. Köstü’nün kızı, hafız olduğunu babasına sürpriz bir şekilde paylaştı. Babasının hastanedeki odasına giderek “Baba, kızın hafız oldu” sözleriyle müjdeli haberi veren genç hafız, babasına duygu dolu anlar yaşattı.

MUTLULUIK GÖZYAŞLARI

Kızının hafız olduğunu öğrenen Prof. Dr. Bülent Köstü’nün büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığı görülürken, odada bulunan diğer kişiler de bu anlamlı ana tanıklık etti. Yaşanan duygusal anlarda sevinç gözyaşları dökülürken, baba-kız arasındaki bu özel an sosyal medyada da ilgi gördü.