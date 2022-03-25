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Dünya Kremlin'den Fosfor Bombası açıklaması! "Anlaşmaları ihlal etmedik"
Dünya

Kremlin'den Fosfor Bombası açıklaması! "Anlaşmaları ihlal etmedik"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın fosfor bombası ve kimyasal silah kullandığı iddialarını reddederek " Hiçbir zaman uluslararası anlaşmaları ihlal etmedik" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 14:54:00 - 2022-03-25 15:18:21
Kremlin'den Fosfor Bombası açıklaması! "Anlaşmaları ihlal etmedik"

Kremlin Sözcüsü Peskov ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'li yetkililerin  Rusya'ya yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Fosfor bombası iddialarına yalanlama

ABD'den birçok kez Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceği uyarısına  değinen Kremlin Sözcüsü iddiayı "Washington'ın kendi kimyasal ve biyolojik silah programından dikkati başka yöne çekme taktiği" şeklinde nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombası kullandığı iddiasına da yanıt veren Sözcü Peskov "Hiçbir zaman  uluslararası anlaşmaları ihlal etmedik" dedi.

"Çok daha çeşitli"

ABD'nin Moskova'yı izole çabalarında kısmen etkili olduğunu belirten Peskov Biden'ın Rusya'nın G20'den çıkarılması talebine ilişkin "Dünya ABD ve Avrupa'dan çok daha çeşitli" yanıtını verdi.

NATO'nun Doğu kanadına yığınak yapmasıyla ilgili nasıl yanıt verileceğine dair Rusya Devlet Başkanı Putin'e öneri sunulacağını belirtti.

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