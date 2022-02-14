Kremlin duyurdu: Putin onayladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşerek Moskova'nın ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri konusunda vereceği yanıtın taslağını sunmasının ardından Sputnik'e demeç veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin taslağı kavramsal olarak onayladığını kaydetti.

Peskov, "Devlet Başkanı, Lavrov tarafından sunulan taslağı kavramsal olarak onayladı. Şu anda diplomatlar, metne son halini vermek için çalışıyor, bunun ardından alıcılara gönderilecek" dedi.

Peskov, Rusya'nın yanıtının yayınlanıp yayınlanmayacağı yönündeki soruya, bu konuyla ilgili kararın Putin tarafından alınacağı yanıtını verdi.

'Putin ve Lavrov arasındaki mesafe...'

Peskov'a Putin ile Lavrov arasındaki mesafenin nedeni de soruldu.

Kremlin Sözcüsü, "Bu, Kovid-19 kısıtlamaları ve ihtiyati tedbirlerle bağlantılı. Bu mesafe, çalışmayı hiçbir şekilde engellemiyor. Tam teşekküllü istişareler ve Devlet Başkanı'na sunumlar yapıldı" ifadelerini kullandı.

'Nihai onayın ne zaman verileceği henüz belli değil'

Peskov, Putin'in yanıt metnine nihai onayı ne zaman vereceğiyle ilgili bir soru üzerine "Washington ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili tepkisine Rusya'nın yanıtının iletileceği tarihler henüz belli değil. Kremlin, zamanı geldiğinde bunu duyuracak" diye konuştu.