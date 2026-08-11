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Kadın - Aile Kremalı havuçlu kek! Tadı damakta kalan bir dönemin efsanesi: Çay kaşığı muskat... İşte bu süper püf noktaları
Kadın - Aile

Kremalı havuçlu kek! Tadı damakta kalan bir dönemin efsanesi: Çay kaşığı muskat... İşte bu süper püf noktaları

Yeniakit Publisher
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Kremalı havuçlu kek! Tadı damakta kalan bir dönemin efsanesi: Çay kaşığı muskat... İşte bu süper püf noktaları

Pazar keyfinize eşlik edecek nefis bir kek. Geçmiş yılların en popüler ve nostaljik lezzeti olan kremalı havuçlu kek için en çok yarım çay kaşığı muskat rendesi tercih ediliyor. Tadı damakta kalan nefis klasik keki yeniden popüler. İşte farklı püf noktaların tamamı, gerekli malzemeler, ilgili detaylar...

Pazar keyfinize eşlik edecek nefis bir kek.

Her yaştan herkesin damak tadına uyan Havuçlu Kek, krema ile birleşince daha da bir lezzetleniyor.

Mutlaka denemelisiniz.

Keyifli Pazarlar.

Malzemeler:

  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 portakal kabuğu rendesi
  • Yarım limon kabuğu rendesi
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Yarım su bardağı ince kırılmış ceviz içi
  • 2 su bardağı rendelenmiş havuç
  • Yarım çay kaşığı muskat rendesi
  • 1 türk kahve fincanı fanta
  • 2 su bardağı un

Kreması için:

  • 4 su bardağı süt
  • 1 türk kahve fincanı toz şeker
  • 2 türk kahve fincanı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yumurta sarısı
  • Üzeri için bolca hindistan cevizi.

Yapılışı:

Derin bir kaba yumurta ve toz şekeri ekleyin.
Mikser ile 5 dk krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Fanta,portakal ve limon kabuğu rendesi ile tarçın,muskat ekleyin.
Sıvı yağ ve havuç rendesini ilave edin.Cevizleri ekleyin.
Vanilya,kabartma tozu ile birlikte un ekleyerek karıştırın.
Yağlanmış 28 cm yuvarlak derin bir fırın tepsisine karışımı boşaltın.
150 derece fırında pişirin.
Kreması için tencereye süt,şeker,un ve yumurta sarısı ekleyin.
Çırpma teli ile çırpın ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelmesini sağlayın.
Tereyağını ekleyin mikser ile 2-3 dk çırpın.
Fırından çıkan kek ılındıktan sonra kremayı üzerine yayın.
Bol hindistan cevizi serpiştirin.
Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

ÖNEMLİ PÜF NOKTALARI

Kremalı havuçlu kek yaparken tariflerde geçen 1 çay kaşığı ölçüsü genellikle karbonat, tuz veya tarçın/yenibahar gibi dengeleyici malzemeler için kullanılır. Özellikle eklenen 1 çay kaşığı karbonat, havuçtan gelen yoğun nemi ve asiditeyi dengeler, kabartma tozuna destek olarak kekin mükemmel kabarmasını ve iç dokusunun yumuşak olmasını sağlar. 
Kremalı havuçlu kek, rendelenmiş taze havuç, tarçın, ceviz ve gizli imza lezzet yarım çay kaşığı muskat ile hazırlanan, üzerine ise ipeksi bir labne veya krem şanti kreması sürülen efsane bir lezzettir.

Kremalı havuçlu keke o eşsiz aromayı veren gizli dokunuş, yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizidir. Tarçın ve cevizle birleştiğinde lezzeti zirveye taşır.

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