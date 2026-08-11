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Siyaset Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet ederek Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

X (Eski Twitter) hesabından bir paylaşım yapan Burhanettin Duran, şunları yazdı:

 

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin’deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

 

MAHMUD ABBAS KİMDİR

Mahmud Abbas, 26 Mart 1935 tarihinde Filistin'in kuzeyinde bulunan Safed kentinde doğdu.

I. Arap-İsrail Savaşı sırasında ailesiyle birlikte mülteci konumuna düşerek Suriye'ye göç etti. Şam Üniversitesi'nde hukuk alanında tahsil gördü. Bunun yanında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulmasında da büyük rol oynadı. 

1980 yılında da ülkesine zengin bir iş adamı olarak döndü. 1990 yılında yapılan Oslo görüşmelerine katılarak Filistin ve İsrail araşında uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ancak bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

2003 senesinde yapılan seçimlerde de ülkenin yeni başbakanı olan Abbas, El Fetih, Hamas ile İslami Cihad gruplarına şiddet eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. Bunun üzerine 3 aylık bir ateşkes ilan edildi. Fakat Mahmud Abbas'ın İsrail'le yakınlaşma çabaları yurt genelinde büyük tepkiyle karşılandı. 

Ayrıca Yahudiler'in müslüman devlet adamlarına suikastler düzenlemesi sonucunda da bu barış fazla uzun sürmedi. Ateşkes, yeniden başlayan intihar saldırılarıyla ve Hamas lideri İsmail Ebu Şanab’ın füze saldırısında öldürülmesinin ardından bozuldu. Abbas, 6 Eylül 2003 tarihinde barış planının uygulanması için hazır olunmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Daha sonra 9 Ocak 2005 tarihinde yapılan seçimlere El Fetih adayı olarak girdi ve devlet başkanı seçildi. 

MAHMUD ABBAS, 2023 EKİM AYINDAN BU YANA İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI KONUSUNDA, ÇOK NET BİR TAVIR TAKINMAMASI İLE TANINIYOR.

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Yorumlar

MAHMUD ABBAS Türkiye'ye geliyor

Mahmud Abbas Türkiye'ye Filistin devleti özelinde ve bölge gelişmeleri için geliyor. Mahmud Abbas Türkiye ziyaretinde, Ankara'da görüşmeler yapacak. Mahmud Abbas Erdoğan görüşmesi bekleniyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 11 Ağustos 2026 tarihli açıklama ile gelişi kesinlik kazandı. Filistin lideri Türkiye'ye geliyor ve bölge tekrar Türkiye öncülüğünde gelişmelere imza atıyor. Yabancı siteler haberi, Mahmoud Abbas Turkey visit diye verdiler

misafir

bu mahmut abbas denilen iblis bizim chp den hiç bir farkı yok israil bu adama hiç sesini çıkarmıyor dokunmuyorda çünkü israilin köpeği neden geliyorki hiç bir yetkisi yok bol bol filistinlerin yerini söylüyor israil imha ediyor mahmut bir numaralı islam düşmanı
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