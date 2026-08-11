AK Parti milletvekili Hasan Arslan: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği aşıyoruz

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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetiyle sona gelinen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Çerçeve Kanunu’n dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu oylamaya 562 milletvekili katıldı, 468’i kabul, 88’i ret oyu verdi. 6 tane ise çekimser oy çıktı. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye kanun maddelerinin görüşüldüğü esnada söz alarak değerlendirmelerde bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Komisyon Başkanı’na erteleme kararlarının özel bir sisteme kaydedilmesinin neden öngörüldüğünü ve söz konusu kayıtlara kimlerin, hangi amaçla erişebileceğini sordu. Dr. Hasan Arslan, Genel Kurul’daki konuşmasında, “Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir adım daha atıyoruz. 40 yılı aşkın süredir milletimizin huzurunu hedef alan terör belasından kurtulmak için önemli bir eşiği aşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“HERKES SÖZÜNDE DURURSA TERÖR BİTME NOKTASINA GELECEK”

Terör sorununun Türkiye’nin son 40 yılına damga vuran en önemli güvenlik meselelerinden biri olduğunu vurgulayan Arslan, kanun sürecinin başarıyla tamamlanması ve tarafların verilen sözlere bağlı kalması halinde önemli bir sonuca ulaşılacağını söyledi.

Arslan, “40 yılı aşkın süredir memleketimizin, milletimizin ve devletimizin başına bela olan terör, çok şükür herkes sözünde durursa bu yasayla bitme noktasına gelmiş olacaktır inşallah. Aksi halde zaten kaybedecek bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

LİDERLERE TEŞEKKÜR

Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu siyasi iradeye dikkat çeken Arslan, AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümünün kutlandığı bir dönemde, milletin çeyrek asırlık desteği ve güçlü iradesiyle önemli bir başarının daha gerçekleştirileceğini ifade etti.

Arslan, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde, bu yasa ile AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümü haftasında milletimizin çeyrek asırlık desteği ve gücüyle yine bir sefer gerçekleşmiş olacak inşallah” dedi.

“KAYITLAR HERKESE AÇIK OLMAYACAK”

Dr. Hasan Arslan, Genel Kurul’da ayrıca erteleme kararlarına ilişkin kayıtların neden tutulacağı ve kimlerin bu kayıtlara erişebileceği konusunda sorular yönelttiğini belirtti.

Arslan, Komisyon Başkanı tarafından kendisine verilen bilgiye göre söz konusu kayıtların yalnızca hukuki durumun takibi amacıyla tutulacağını, kamuya açık olmayacağını ve ancak mahkeme kararıyla açıklanabileceğini ifade etti.

Milletin hassasiyetlerinin gözetilmesinin ve hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmesinin önemine dikkat çeken Arslan, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“MİLLETİMİZİN HUZURU VE DEVLETİMİZİN BEKASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Terörle mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin birlik ve beraberliği, toplumsal huzuru ve devletin bekası açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Arslan, sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

Arslan, “Milletimizin hassasiyetlerini ve hukuk devletinin gereklerini gözeterek Terörsüz Türkiye hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu tarihi süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin terörün gölgesinden tamamen kurtulması hedefiyle yürütülen çalışmaların, milletin huzur ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla sürdürülmesi gerektiğini belirten Arslan, Terörsüz Türkiye idealinin güçlü Türkiye hedefinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.