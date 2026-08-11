İngiliz radyosunda büyük skandal! Krala kendi ölüm haberini dinlettiler

İngiltere’de bir radyo istasyonunda yaşanan teknik hata, kısa süreliğine ülke gündemini değiştirebilecek bir yanlış duyuruya dönüştü. Radio Caroline’da yayın sırasında Kral III. Charles’ın hayatını kaybettiğini belirten önceden kaydedilmiş bir anonsun yanlışlıkla yayına verilmesi üzerine yayın kesildi.

Program sırasında dinleyiciler, “Majesteleri Kral III. Charles’ın vefatı nedeniyle saygı göstergesi olarak normal yayınlarımızı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldık” şeklindeki anonsu duydu. Söz konusu duyurunun ardından ulusal marşın çalınması ve yaklaşık 16 dakika boyunca sessizlik yaşanması, olayın sıradan bir teknik aksaklıktan çok daha ciddi algılanmasına neden oldu.

BAKIM PERSONELİNİN MERAKI GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

İngiltere İletişim Kurumu (Ofcom) tarafından yapılan incelemede, olayın stüdyo bilgisayarında gerçekleştirilen bakım çalışması sırasında meydana geldiği belirlendi. İncelemeye göre, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir personel merak nedeniyle daha önce kaydedilmiş bazı ses dosyalarını açtı. Ancak dosyalardan birinin canlı yayına aktarıldığını fark etmedi. Kral III. Charles’ın öldüğünü bildiren kaydın yayına girmesiyle birlikte programın normal akışı kesildi.

Yaşanan durumun fark edilmesinin ardından söz konusu kayıt durduruldu. Ancak Ofcom’un incelemesine göre, olaya neden olan çalışan panikleyerek stüdyoyu terk etti. Yayın akışının yeniden kontrol altına alınmasının ardından program sunucusu dinleyicilerden özür diledi. Sunucu, yayında yanlışlıkla bir bilginin paylaşıldığını ve yaşananların teknik bir hatadan kaynaklandığını açıkladı. Buna rağmen yanlış duyurunun düzeltilmesinin yaklaşık 30 dakika sürmesi, yayın denetleme kurumunun değerlendirmesinde önemli bir unsur oldu.

CİDDİ BİR YAYIN HATASI

Ofcom, olayla ilgili incelemesinin ardından Radio Caroline’ın yayın ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi. Kurum, haberlerin doğru ve tarafsız şekilde sunulmasını ve yayın sırasında meydana gelen önemli hataların mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesini öngören kuralların ihlal edildiğini bildirdi.

Ofcom, özellikle kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli bir konuda Kral III. Charles’ın hayatını kaybettiğine yönelik yanlış bir duyurunun yapılmasını ciddi bir yayın hatası olarak değerlendirdi. Yanlış anonsun ardından ulusal marşın çalınması ve uzun süre sessizlik yaşanması da olayın etkisini artıran unsurlar arasında gösterildi.

SES KAYDI KALDIRILDI

Radio Caroline yönetimi ise olayın ardından benzer bir yanlışlığın yeniden yaşanmaması için çeşitli önlemler aldı. Yönetim, olayla bağlantılı personelin uyarıldığını ve çalışanın yaşanan hata nedeniyle özür dilediğini açıkladı. Ayrıca Kral’ın ölümünü duyuran söz konusu ses dosyalarının stüdyo bilgisayarının masaüstünden kaldırıldığı bildirildi. Radyo yönetimi, yayın ekibinde görev yapan çalışanlara ilgili prosedürleri yeniden hatırlatırken, önceden kaydedilmiş içeriklerin canlı yayın sırasında yanlışlıkla kullanılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin de gözden geçirildiğini duyurdu.