  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi 30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emekli maaşına haciz konulabilir mi? İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 20 adrese baskın yapıldı, gözaltılar var Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıldır görevde! Milletin iradesine sahip çıktı Terör devleti Filistinli şehitlerden bile rant peşinde: 1700 cenazeyi pazarlık kozu olarak tutuyorlar Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu! İşte masadaki konular: Bakan Fidan’dan Libya Çıkarması 96 şüpheli yakalandı, 69’u cezaevinde: Sosyal medyadan zehir ticaretine büyük darbe Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek! Devlet babalığını yaptı
Dünya İngiliz radyosunda büyük skandal! Krala kendi ölüm haberini dinlettiler
Dünya

İngiliz radyosunda büyük skandal! Krala kendi ölüm haberini dinlettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İngiliz radyosunda büyük skandal! Krala kendi ölüm haberini dinlettiler

İngiltere’de yayın yapan Radio Caroline adlı kanal, Kral III. Charles’ın hayatını kaybettiğini duyuran önceden kaydedilmiş ses dosyasını yanlışlıkla yayına verdi. Anonstan sonra yaklaşık 16 dakika boyunca sessizlik yaşanırken, olaya sebep olan çalışanın panikleyerek stüdyodan kaçtığı ortaya çıktı.

İngiltere’de bir radyo istasyonunda yaşanan teknik hata, kısa süreliğine ülke gündemini değiştirebilecek bir yanlış duyuruya dönüştü. Radio Caroline’da yayın sırasında Kral III. Charles’ın hayatını kaybettiğini belirten önceden kaydedilmiş bir anonsun yanlışlıkla yayına verilmesi üzerine yayın kesildi.

Program sırasında dinleyiciler, “Majesteleri Kral III. Charles’ın vefatı nedeniyle saygı göstergesi olarak normal yayınlarımızı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldık” şeklindeki anonsu duydu. Söz konusu duyurunun ardından ulusal marşın çalınması ve yaklaşık 16 dakika boyunca sessizlik yaşanması, olayın sıradan bir teknik aksaklıktan çok daha ciddi algılanmasına neden oldu.

BAKIM PERSONELİNİN MERAKI GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

İngiltere İletişim Kurumu (Ofcom) tarafından yapılan incelemede, olayın stüdyo bilgisayarında gerçekleştirilen bakım çalışması sırasında meydana geldiği belirlendi. İncelemeye göre, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir personel merak nedeniyle daha önce kaydedilmiş bazı ses dosyalarını açtı. Ancak dosyalardan birinin canlı yayına aktarıldığını fark etmedi. Kral III. Charles’ın öldüğünü bildiren kaydın yayına girmesiyle birlikte programın normal akışı kesildi.

Yaşanan durumun fark edilmesinin ardından söz konusu kayıt durduruldu. Ancak Ofcom’un incelemesine göre, olaya neden olan çalışan panikleyerek stüdyoyu terk etti. Yayın akışının yeniden kontrol altına alınmasının ardından program sunucusu dinleyicilerden özür diledi. Sunucu, yayında yanlışlıkla bir bilginin paylaşıldığını ve yaşananların teknik bir hatadan kaynaklandığını açıkladı. Buna rağmen yanlış duyurunun düzeltilmesinin yaklaşık 30 dakika sürmesi, yayın denetleme kurumunun değerlendirmesinde önemli bir unsur oldu.

CİDDİ BİR YAYIN HATASI

Ofcom, olayla ilgili incelemesinin ardından Radio Caroline’ın yayın ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi. Kurum, haberlerin doğru ve tarafsız şekilde sunulmasını ve yayın sırasında meydana gelen önemli hataların mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesini öngören kuralların ihlal edildiğini bildirdi.

Ofcom, özellikle kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli bir konuda Kral III. Charles’ın hayatını kaybettiğine yönelik yanlış bir duyurunun yapılmasını ciddi bir yayın hatası olarak değerlendirdi. Yanlış anonsun ardından ulusal marşın çalınması ve uzun süre sessizlik yaşanması da olayın etkisini artıran unsurlar arasında gösterildi.

SES KAYDI KALDIRILDI

Radio Caroline yönetimi ise olayın ardından benzer bir yanlışlığın yeniden yaşanmaması için çeşitli önlemler aldı. Yönetim, olayla bağlantılı personelin uyarıldığını ve çalışanın yaşanan hata nedeniyle özür dilediğini açıkladı. Ayrıca Kral’ın ölümünü duyuran söz konusu ses dosyalarının stüdyo bilgisayarının masaüstünden kaldırıldığı bildirildi. Radyo yönetimi, yayın ekibinde görev yapan çalışanlara ilgili prosedürleri yeniden hatırlatırken, önceden kaydedilmiş içeriklerin canlı yayın sırasında yanlışlıkla kullanılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin de gözden geçirildiğini duyurdu.

İngiltere’deki asılsız bomba ihbarı olay oldu! Bir çocuk şaka yaptı savaş uçakları havalandı
İngiltere’deki asılsız bomba ihbarı olay oldu! Bir çocuk şaka yaptı savaş uçakları havalandı

Dünya

İngiltere’deki asılsız bomba ihbarı olay oldu! Bir çocuk şaka yaptı savaş uçakları havalandı

Rum vekil Avrupa Parlamentosu'nda isyan etti: Rumlar Kıbrıs'ı parça parça İsrail’e satıyor
Rum vekil Avrupa Parlamentosu'nda isyan etti: Rumlar Kıbrıs'ı parça parça İsrail’e satıyor

Dünya

Rum vekil Avrupa Parlamentosu'nda isyan etti: Rumlar Kıbrıs'ı parça parça İsrail’e satıyor

Depremin yıktığı Kolombiya, İsrail uşaklığına soyundu: Halk enkaz altındayken hükümet, siyonist işgali tanıma telaşına düştü
Depremin yıktığı Kolombiya, İsrail uşaklığına soyundu: Halk enkaz altındayken hükümet, siyonist işgali tanıma telaşına düştü

Dünya

Depremin yıktığı Kolombiya, İsrail uşaklığına soyundu: Halk enkaz altındayken hükümet, siyonist işgali tanıma telaşına düştü

Ukrayna, Kuzey Kore füzeleriyle vuruldu! 9 ölü 24 yaralı var
Ukrayna, Kuzey Kore füzeleriyle vuruldu! 9 ölü 24 yaralı var

Dünya

Ukrayna, Kuzey Kore füzeleriyle vuruldu! 9 ölü 24 yaralı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan TAŞÇI

Yanlışlık değil o apaçık bir şantaj ve tehdittir Yahudi'nin sözünü dinlemeyen Kral CHARLES uyarılıyor her an Saray içinde veya Saray dışında bir kazaya kurban gidebilir yerine daha kullanışlı olan oğlu gelebilir Yahudiler kullanırlar sonra paçavra gibi buluşturup değersizleştirip bir kenara atarlar veya suikastle öldürüp ortadan kaldırırlar
Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!
Gündem

Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!

Halil Falyalı cinayeti davasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şok rüşvet iddialarında bulunan Söylemez kardeşlerin yargıland..
Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Gündem

Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkk..
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi
Gündem

Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "ihaleye fesat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23