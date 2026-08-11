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Yerel 8’inci kattaki balkondan düştü!
Yerel

8’inci kattaki balkondan düştü!

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8’inci kattaki balkondan düştü!

Mardin’in Midyat ilçesinde bir sitenin sekizinci katındaki balkondan düşen Bedriye Naz yaşamını yitirdi.

Mardin’in Midyat ilçesinde acı bir olay yaşandı.

 

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerinde bulunan Tanlar Sitesi’nin 8’inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen sebeple balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Naz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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