Yasakçı Ömer Faruk bu kez Terörsüz Türkiye’den rahatsız oldu! 'AYM’ye gidilmeli'

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İslam karşıtı politikalar ile büyük düşmanlık gösteren YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yine kafasını çıkardı.

Türkçe ezan ve Türkçe ibadet yapılması konusunda skandal çıkışları bulunan, ortaöğretim ve beşinci sınıfta başörtüsü serbestisini getiren düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açan, kamuda çalışanlara cuma namazı iznini getiren düzenlemeye karşı çıkan azılı İslam karşıtı Eminağaoğlu, bu kez Terörsüz Türkiye kanununa karşı Anayasa Mahkemesi’ne gidilmesi çağrısında bulundu.

DAVA AÇMA YETERLİLİĞİ OLDUĞU İÇİN AYM’YE DAVA AÇMALILARMIŞ!

Eminağaoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yeni Parti, ana muhalefet partisi olarak, TBMM Grup genel kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanıp, yine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alacağı karar üzerine, AYM’ye (yürürlüğe durdurma istekli) iptal davası açma hakkına sahip. (6216 SY md 35, 38; TBMM İçtüzüğü md 18 vd)

Yeni Parti milletvekillerinin kullandığı evet ve hayır oy sayılarına özellikle bakınca, Her bir maddesi, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine, (dolayısıyla aynı zamanda Yeni Parti programına da) ve anayasanın diğer maddelerine çok açıkça aykırı olan yasanın iptali için, (anayasanın delinmesine seyirci de kalmamak için) yürürlüğü durdurma istekli olarak AYM’ye dava açılmalı.

Bu dava, hem halkın umudunun örgütlenmesi nedeniyle ortaya çıkan Yeni Parti’nin, hem de red oyu vererek iradelerini ortaya çıkaran milletvekillerinin (dava açılması konusunda da sayıları yeterli olmakla), bu iradelerindeki kararlılıkları yönünden de tarihi sorumluluklarıdır. Halkın iradesi görmezden gelinemez. Tarihi sorumluluktan uzak durulamaz.”