  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi, sınırları aşan suç örgütlerinin peşinde! Bulgaristan ile mutabakat zaptı imzalandı Poşet çay tüketenler dikkat! Sağlığınız elden gidebilir Alevler park halindeki tırı küle çevirdi! YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor Üniversiteden büyük buluş! Klima kullanmadan havayı 7 derece serinleten duvar ürettiler Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak Bakan Çiftçi Bulgaristan’da temaslarda bulundu! Yeni nesil suç örgütleri terör örgütlerine dönüştü TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Alevler park halindeki tırı küle çevirdi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alevler park halindeki tırı küle çevirdi!

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolu yakınlarında tarlaya park edilen taş yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

#1
Foto - Alevler park halindeki tırı küle çevirdi!

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu yakınındaki bir tarlada park halinde bulunan U.T. yönetimindeki 39 SJ 560 plakalı taş yüklü tırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

#2
Foto - Alevler park halindeki tırı küle çevirdi!

Tırdan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevreye daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

#3
Foto - Alevler park halindeki tırı küle çevirdi!

Yangında tırın çekici kısmı kullanılamaz hale gelirken, aracın bulunduğu biçilmiş buğday tarlasında da yangın nedeniyle zarar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

#4
Foto - Alevler park halindeki tırı küle çevirdi!

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!
Gündem

Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!

Halil Falyalı cinayeti davasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şok rüşvet iddialarında bulunan Söylemez kardeşlerin yargıland..
Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Gündem

Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkk..
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
Gündem

Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

TBMM'de çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yeni Parti lideri Özgür Özel arasında yaşanan samimi anlar ..
Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel
Siyaset

Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel

‘Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve şirketlerine ait y..
Siyonist vahşetin üç fotoğraflık belgesi: Canlı kalkan yapıp infaz ettiler!
Dünya

Siyonist vahşetin üç fotoğraflık belgesi: Canlı kalkan yapıp infaz ettiler!

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’deki soykırımda ulaştığı alçaklık sınır tanımıyor. Beyt Lahiya’da evlerinden gasp edilerek günlerce canlı kal..
Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na "harekete geçin" çağrısı
Gündem

Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı

Türk aile, bir seccade nedeniyle çıkan tartışma yüzünden 5 buçuk aydır Suudi Arabistan’da mahsur kaldı. Hukuk sarmalının ortasına düşen Eski..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23