Alevler park halindeki tırı küle çevirdi!
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolu yakınlarında tarlaya park edilen taş yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolu yakınlarında tarlaya park edilen taş yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu yakınındaki bir tarlada park halinde bulunan U.T. yönetimindeki 39 SJ 560 plakalı taş yüklü tırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Tırdan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevreye daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında tırın çekici kısmı kullanılamaz hale gelirken, aracın bulunduğu biçilmiş buğday tarlasında da yangın nedeniyle zarar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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