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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları siliniyor mu? KYK borçları son durum

YKS sonuçlarına göre binlerce öğrenci üniversite tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Üniversite tercihleri sonucu hangi üniversiteye girdiğini öğrenecek olan adaylar, üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularında bulunacak. Daha önce KYK'dan burs almış üniversiteyi bitirenler iş bulamadıklarından ötürü KYK borcunu ödemekte zorluk çekmekte. KYK borcu ödeyecekler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesini istiyor. KYK borcu olanların KYK borçları silinsin çığlıklarına Meclis'ten de karşılık geliyor. Peki KYK borçları son durum Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları siliniyor mu? Meclis'te KYK borcu silinecek mi? İşte KYK son haberleri.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları siliniyor mu? KYK borçları son durum

YKS sonuçlarına göre binlerce öğrenci üniversite tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Üniversite tercihleri sonucu hangi üniversiteye girdiğini öğrenecek olan adaylar, üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularında bulunacak. Daha önce KYK'dan burs almış üniversiteyi bitirenler iş bulamadıklarından ötürü KYK borcunu ödemekte zorluk çekmekte. KYK borcu ödeyecekler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesini istiyor. KYK borcu olanların KYK borçları silinsin çığlıklarına Meclis'ten de karşılık geliyor. Peki KYK borçları son durum Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları siliniyor mu? Meclis'te KYK borcu silinecek mi? İşte KYK son haberleri.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borç faizlerinin silinmesi için Meclis'e bir kanun teklifi sunuldu. Buna göre Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifinin detayları belli oldu. Ağıralioğlu Mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Buna göre açıklamalarda gençlerin borçları ödeyecek gücü kalmadığını, borçların silinmesi için taleplerin bulunduğunu, KYK borç yapılandırması ile de ödeyecek güçlerinin bulunmadığı aktarıldı. Diğer bir kanun teklifi ise İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından verildi. Plan ve Bütçe komisyonuna sunulan 18 Temmuz tarihili kanun teklifinde 351 sayılı Yüksek öğrenim ve kredi yurtlar kurumu kanunda değişiklik yapılmasını için teklif sunuldu.

KYK borçları ne zaman silinecek?

KYK kredi borçlarının silinmesi için çok yoğun çalışmalar yapılmakta. Meclis’in tatile girmeden önce önemli görüşmelerden bir tanesi de 11. kalkınma planı görüşmeleri tamamlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan bazıları da; KYK kredi borçlarının silinmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi Yargı reformu düzenlemesi 2.5 aylık aradan sonra yani Ekim ayında yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor.

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı konuşmada KYK borçlarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir şeyi buradan ifade edeyim. Gençler sadece burs istiyor. Ben de diyorum ki, kredi niye istemiyorsunuz? Kredi de isteyin. Burs diyelim ki 1 milyon 600 bin öğrenciden 500-600 binine burs veriyorsak; diğerine de kredi verme şansımız var. her müracaat edene biz burs veya kredi veririz. Şimdi burada kredinin bir avantajı var, siz benden iyi biliyorsunuz. Nedir o? Faiz yok, iki sigortalı bir işe girmeden ödeme de yok. Ondan sonra ödemeye başlayacaksınız. Taksitlere gelince taksitler de öyle sıkıntıya düşürücü miktarda değil.”

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
  1. İzmir
  2. KYK borçları silinecek mi?
  3. KYK borçları silindi mi?
  4. KYK borç faizisi silindi mi?
  5. KYK borçları ertelenecek mi?

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