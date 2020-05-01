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Ekonomi

Kredi taksitleri faizsiz 3 ay ertelendi

Orman köylülerinin kalkındırılması ve desteklenmesi yönetmeliğiyle kredi verilen kişi ve kooperatiflerin, Nisan, Mayıs, Haziran kredi taksitleri, faizsiz olarak 3 ay ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:53:00 -
Kredi taksitleri faizsiz 3 ay ertelendi

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen “yeni coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle borç erteleme” hakkındaki geçici maddeye göre, yönetmelik hükümlerine göre kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelendi. Bu süreleri bitiminden itibaren kredi taksitlerinin 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili kılındı. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

 

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