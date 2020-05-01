Kredi taksitleri faizsiz 3 ay ertelendi

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen “yeni coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle borç erteleme” hakkındaki geçici maddeye göre, yönetmelik hükümlerine göre kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelendi. Bu süreleri bitiminden itibaren kredi taksitlerinin 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili kılındı. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.