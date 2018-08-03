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Kredi, Kredi kartı Ve Leasing’edüzenleme

BDDK, cari açık, enflasyon, hane halkı borçlanması gibi sorunlarla baş edilmesini kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler hazırlayıp görüşe açtı. BDDK Başkanı Akben, yeni düzenlemelerle Türkiye’nin bir kısmı yurt dışından kaynaklanan ekonomi mücadelesine destek verilmesinin amaçlandığını ifade etti.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:42
Kredi, Kredi kartı Ve Leasing’edüzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bugün görüşe açılan yönetmelik taslaklarına ilişkin, “Taslaklarla enflasyonun düşürülmesi ile cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesi amaçlanıyor” dedi.

BDDK Başkanı Akben, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslakların hazırlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Akben, taslaklarla enflasyonun düşürülmesi ile cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesinin amaçlandığını söyledi.

BDDK’NIN YENİ DÜZENLEMESİ

BDDK tarafından “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik”, “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”lerde değişiklik içeren taslaklar bugün görüşe açıldı.

BDDK tarafından hazırlanan taslaklarla ilgili açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Hane halkının bilinçli tüketiminin ve basiretli borçlanmasının teşvik edilmesi amacıyla, kredi kartlarında uygulanan taksit sayılarına ve ihtiyaç kredilerindeki vade sınırlarına ilişkin olarak ‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’, ‘Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ ve ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasını teminen makro ihtiyati düzenlemeleri içeren taslaklar hazırlandı. Söz konusu değişiklik taslakları bugün itibarıyla ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerine açıldı.”

“Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik kapsamında, yeni madde şöyle belirlendi:

“Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.”

Aynı yönetmelikte, kurumsal kredi kartlarıyla mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek.

TAŞIT KREDİSİNDE ÜST SINIR 120 BİN

“Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” ile “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”lerinde yapılan değişiklikler kapsamında ise kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik öngören taslak kapsamında, kredilere yönelik madde şu şekilde belirlendi:

“Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamaz.”

Söz konusu yönetmelik taslağına ayrıca, “Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1 Ocak 2019’dan itibaren her yıl enflasyon sepetinde yer alan dizel ve benzinli otomobil fiyatları ortalamasının yıllık artış oranının gerektirdiği tutarlar üzerinden uygulanır” maddesi eklendi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:42
  1. BDDK
  2. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
  3. Finansal Kiralama
  4. Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

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