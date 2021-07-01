Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Kredi kartıyla kurban kesilir mi? soruları Kurban Bayramı yaklaşırken birçok kişi tarafından merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? sorusuna cevap verdi.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" sorusuna cevabı şöyle:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."

Kurban fiyatları ne kadar?

Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.

Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için bin 800 – 2 bin lira arası bir pay ödenecek.