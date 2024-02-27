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Ekonomi Kredi kartına taksit kaldırıldı iddiası
Ekonomi

Kredi kartına taksit kaldırıldı iddiası

Yeniakit Publisher
2024-02-27 03:57:00 -
Kredi kartına taksit kaldırıldı iddiası

'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasına ilişkin olarak yetkili makamlardan açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

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