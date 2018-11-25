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Kredi kartına taksit ayarı turizmciyi sevindirdi

Yurt içinde seyahat ve konaklama harcamalarında kredi taksit sınırının 6 aydan 9 aya çıkarılmasını öngören taslak, turizmcileri sevindirdi.

25 Kasım 2018 Pazar 09:40
Kredi kartına taksit ayarı turizmciyi sevindirdi

Yurt içinde havayolları, seyahat ve konaklama harcamalarında kredi taksit sınırının 6 aydan 9 aya çıkarılmasını öngören taslak, turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Sektör temsilcileri, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından erken rezervasyonların yüzde 15-20 artacağını ifade etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) internet sitesinde yayımladığı taslağı memnuniyetle karşılayan Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yurt içi turizm harcamalarında kredi kartı taksit sayısının 3 ay artırılmasının 52 sektörün yararına olacağını dile getirdi.

Turistler oh çekecek

6 aylık taksitlerin bütçeleri zorladığına işaret eden Polatoğlu, “Kuşkusuz yeni düzenleme yürürlüğe girer girmez yerli turistler oh çekecek, tatil planlarını gönül rahatlığıyla yapacaktır” dedi.

İndirimlerden yararlanın

Erken rezervasyonların devam ettiğini belirten Polatoğlu, turistlere ise “Yarı yarıya indirim imkanından mutlaka ve mutlaka faydalanın. Unutmayın, kredi kartı taksitleri de 9 aya çıkıyor. Bunun sizin daha rahat ödeme yapmanızı mümkün kılacağını aklınızdan çıkartmayın” diye seslendi.

Elektronik eşyalarda sınır korundu

BDDK’nın taslağına göre elektronik eşya alımlarında kredi kartı ile taksit sınırı 3 ay olarak korunuyor. Bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda sınır 6 ayda tutuluyor.

Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, vergi ödemelerinde taksitlerin 9 ayla sınırlanması planlanıyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 09:40
  1. kredi taksit sınırı
  2. turizm sektörü
  3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  4. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu
  5. BDDK

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