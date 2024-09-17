Kraliyette fotoğraf krizi ne zaman, nerede oldu? Prens Harry ile Meghan Markle'ın resimleri dünyayı altüst ediyor

Prens Charles ve Prens William'ın 3 yıl aranın ardından, ilişkilerinin kötü olduğu bilinen Prens Harry'ye doğum günü mesajı göndermesi, yeni bir fotoğraf krizi yarattı. Fotoğraftan Meghan Markle çıkarıldı mı? Buckingham sözcüsü açıklama yaptı

Kraliyette fotoğraf krizi: Prens Harry fotoğrafından Meghan Markle'ı kesme suçlamasına Buckingham Sarayı'ndan açıklama

Önceki gün Kral Charles ve Prens William, üç yıldır görmezden geldikleri Prens Harry'nin 40'ıncı doğum gününü resmi sosyal medya hesapları üzerinden kutladı. Kutlama mesajında, Prens Harry'nin 2018'de çekilen bir fotoğrafını kullandılar.

Buckingham Sarayı'ndan bir sözcü, ailenin resmi hesaplarında paylaşılan 2018'e ait fotoğrafın hiçbir şekilde değiştirilmediğini ve fotoğraf ajansından alındığı formatta kullanıldığını açıkladı.

Kraliyette fotoğraf krizi: Prens Harry fotoğrafından Meghan Markle'ı kesme suçlamasına Buckingham Sarayı'ndan açıklama

Prens Charles ve Prens William'ın 3 yıl aranın ardından, ilişkilerinin kötü olduğu bilinen Prens Harry'ye doğum günü mesajı göndermesi, yeni bir fotoğraf krizi yarattı. Fotoğraftan Meghan Markle çıkarıldı mı? Buckingham sözcüsü açıklama yaptı

Bu paylaşımın ardından, fotoğraftan Meghan Markle'ın kesildiği söylentileri yayıldı.

Independent Gazetesi, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile birlikte ve eşi olmadan birkaç farklı açıdan fotoğrafının çekildiğini ve hem orijinal hem de kırpılmış versiyonlarının fotoğraf imaj sitesi Getty Images'a yüklendiğini belirtti.

Kraliyet kaynağı, o gün Prens Harry'nin birçok fotoğrafının çekildiğini ve bu nedenle Markle'ın fotoğraftan kaldırıldığı iddialarının temelsiz olduğunu söyledi.

Meghan Markle'ın fotoğraftan kesildiği söylentisi, dün erken saatlerde Sussex Düşesi'nin, fotoğrafın kendisinin de yer aldığı versiyonunu paylaşmasıyla ortaya atıldı.

3 YIL SONRA BİR İLK

2021'den bu yana ilk kez, Prens Harry'nin doğum günü kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarında özel bir paylaşımla kutlandı. Önce Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın X hesabından, ardından Prens William ile Prenses Kate çiftinin resmi hesabından sabah saatlerinde benzer bir kutlama mesajı paylaşıldı.

ZEYTİN DALI

Prens William'ın aralarındaki gerilimin devam ettiği dönemde kardeşi Prens Harry'nin doğum gününü kutlamak için halka açık bir jest yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Sürpriz kutlama, araları bozuk olan kardeşlerin ilişkilerini yumuşatmaya yardımcı olabilecek bir zeytin dalı olarak görüldü.

Kral ve Kraliçe'nin doğum günü pastası emojisiyle paylaştıkları mesaj şöyleydi: Sussex Dükü'ne bugün çok mutlu bir 40'ıncı doğum günü diliyoruz!

Kral Charles'ın ardından Prens William ile Prenses Kate Middleton da Prens Harry'nin 40'ıncı yaş gününde, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Galler Prensi William ile Prenses Kate, "Sussex Dükü'nün 40'ıncı yaş gününü kutluyoruz" şeklinde sade bir mesajı tercih etti.

GÖRÜŞMÜYORLAR

2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry, burada eşi Meghan Markle (43), çocukları Archie (5) ve Lilibet (3) ile birlikte yaşıyor.

Prens Harry ile Meghan çifti, son aylarda Nijerya ve Kolombiya seyahatlerinin yanı sıra Invictus Oyunlarının 10'uncu yıl dönümünü kutlamak için İngiltere'ye döndü. Ancak Prens Harry'nin kraliyet ailesine savaş açtığını gösteren otobiyografik kitabı, kraliyeti sarsan röportajlar vermesi nedeniyle arasının iyiden iyiye açıldığı ailesiyle görüşmemesi dikkat çekti.

Prens Harry, geçen ay amcası Lord Fellowes'un anma töreni için İngiltere'ye kısa bir süreliğine gittiğinde de babasını görmedi. Ünlü ABD dergisi People, baba ile oğlunun artık konuşmadıklarını yazdı.

Törene Prens William da katıldı ancak kardeşler birbirleriyle konuşmadı.