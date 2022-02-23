Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? İngiltere Kraliçesi iyileşti mi tedavisi nerede yapılıyor?

Geçtiğimiz günlerde Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Kovid-19'a yakalandığı ve Kraliçe'nin hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Kraliçe'nin bu hafta Windsor'daki hafif düzeyde görevlerine devam etmeyi planladığı aktarılarak "(Kraliçe) Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun talimatları takip edecek." ifadesi kullanıldı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın 10 Şubat'ta ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı ve sonrasında eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın da testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Ancak İngiltere’den gelen yeni haberde Kraliçe’nin online toplantılarının iptal edildiği açıklandı. Bu haberin ardından ise ‘İngiltere Kraliçesi yaşıyor mu?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

2. Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? İngiltere Kraliçesi iyileşti mi tedavisi nerede yapılıyor?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hafif soğuk algınlığı belirtisi göstermesi nedeniyle online toplantılarının iptal edildiği duyuruldu. BBC Kraliyet muhabiri Nicholas Witchell, Kraliçe'nin aşılarının eksiksiz olduğunu söyledi. Saray, 2. Elizabeth'in tıbbi bakım görmeye devam edeceğini ve yürürlükteki kurallara da uyacağını açıkladı.