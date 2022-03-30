Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ortaya çıktı

Kraliçe 2. Elizabeth, aylar sonra halkın karşısına çıktı. 20 Şubat’ta koronaya yakalanan Kraliçe, bir süredir tedavi altındaydı.

Kraliçe, geçen sene 9 Nisan’da ölen eşi Prens Philip’i anmak için İngiltere'nin başkenti Londra'daki “Westminster Abbey” olarak bilinen Westminster Aziz Peter Kilisesi’ndeki “anma ve şükran” törenine katıldı.

Prens Andrew’den destek ald

Kraliçe Elizabeth’in yürümekte zorluk çektiği görüldü. Kraliçe, yürürken bir bastondan ve geçen ay yargılandığı cinsel istismar davasını 12 milyon sterlin ödeyerek kapatan oğlu Prens Andrew’den destek aldı.

“Prens Philip’i Anma ve Şükran Sunma Töreni’ne, Kraliçe’nin oğulları Veliaht Prens Charles ve Prens Edward da eşlik etti. Törene ayrıca Prens Charles’ın oğlu Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da katıldı.

Prens Harry katılmadı

Törene Kraliçe’nin torunlarının çocuklarının da katıldığı görüldü.

İngiliz basını, 2020’de Kraliyet Ailesi’ne karşı tavır alıp eşi Meghan ile birlikte Amerika’da yaşamaya başlayan Prens Harry’nin törende bulunmadığını bildirdi.

Gözlerinin durumu dikkat çekti

Törende kraliçenin sol gözünün adeta kan çanağı gibi görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Ulusal marş sırasında Kraliçe'nin üzüntüsü yüzünden okunurken, bazı yayın kuruluşları kraliçenin gözünü sağlık durumuna, bazıları ise eşi yüzünden duyduğu üzüntüye bağladı.

Cenaze töreninden daha büyük

Amerikan yayın kuruluşu ABC, “Prens Philip’i Anma ve Şükran Sunma Töreni”nin, Prens Philip’in 17 Nisan 2021’de yapılan cenaze töreninden daha büyük bir etkinlik olduğunu ve daha çok kişinin katıldığını söyledi.

Anma törenine İspanya, İsveç, Bahreyn, Romanya, Sırbistan, Norveç ve Yunanistan’ın kraliyet aileleri ve soyluları da katıldı.

Kısa bir süre önce koronavirüsü atlatan 95 yaşındaki 2. Elizabeth, geçen sene vefat eden eşi Prens Philip için düzenlenen anma töreninde 5 ay sonra ilk kez halkın karşısına çıktı.