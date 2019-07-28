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Kral Selman'ın acı günü! Suudi Prens öldü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi Bender bin Abdulaziz, 96 yaşında hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2019 Pazar 23:24
Kral Selman'ın acı günü! Suudi Prens öldü

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın ağabeyi, Suudi Krallığı'nın kurucusu Kral Abdulaziz'in onuncu ve hayatta kalan en büyük oğlu Bender bin Abdulaziz'in 96 yaşında vefat ettiği belirtildi.

Abdulaziz'in, yarın yatsı namazının ardından Mekke'deki Mescid-i Haram'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

Riyad Emiri Faysal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Turki'nin babası olan Bender bin Abdulaziz'in 23 çocuğu bulunuyor.

1923 doğumlu Prens Bender bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana devlette resmi bir pozisyonda görev almamıştı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 23:24
  1. Suudi Arabistan
  2. Kral Selman
  3. Kral Abdulaziz
  4. Mescid-i Haram
  5. Bender bin Abdulaziz
  6. Prens Bender bin Abdulaziz

YORUM YAZ

  • TAVSİYECİTAVSİYECİ33 dk önce
    Azrail operasyona başladıysa krallığın sonu yaklaşıyor demektir. Hadi bakalım, darısı Selman'ın başına.
  • OsmancıkOsmancık42 dk önce
    Hangi prensti karıştırdım bir an. Türgev denilen vakfa 100 milyon dolar bağışlayanmıydı kendileri acaba. Yine de Allah rahmet eylesin. Ümmet acı ve fakirlik içindeyken sefa süren ve zalimlerle iş tutan suudi prenslerin hepsini Allah'a havele ediyoruz.

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