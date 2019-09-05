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Kral Şakir, 67 Burda AVM’de miniklerle buluşuyor

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldaklılara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 67 Burda AVM, 5-8 Eylül tarihinde sevilen çizgi film dizisi‘Kral Şakir’ etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:18
Kral Şakir, 67 Burda AVM’de miniklerle buluşuyor

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldaklılara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 67 Burda AVM, 5-8 Eylül tarihinde sevilen çizgi film dizisi‘Kral Şakir’ etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikâyeleri anlatan Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor.


5-8 Eylül tarihlerinde, 15.30, 17.30, 19.30 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek Kral Şakir etkinliği ile Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor.


Esas 67 Burda AVM


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 m’lik kiralanabilir alan, 64 mağaza,8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak’ta hizmet veriyor.


Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak’ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkartıyor. Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP’nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde “Sevgi Postanesi” projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödülünü aldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:18
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