0553 313 94 23

Kral Şakir, 17 Burda AVM’de miniklerle buluşuyor

Çanakkalelilere özel eğlenceler yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 6-8 Eylül tarihinde sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir’ etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:39
Kral Şakir, 17 Burda AVM’de miniklerle buluşuyor

Çanakkalelilere özel eğlenceler yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 6-8 Eylül tarihinde sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir’ etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Çanakkale’nin alışveriş ve buluşma merkezi haline gelen Esas 17 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikâyeleri anlatan Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor. 6-7-8 Eylül tarihlerinde, 18.00, 19.30, 21.00 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek Kral Şakir etkinliği ile Esas 17 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Motokrosta Dünya Şampiyonası heyecanı
    1. GRAFİKLİ - Motokrosta Dünya..
    2. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    3. Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    4. Yeni iPhone SE'nin özellikleri neler..
    5. ETÜ’den Ulusal AR-GE İşbirliği
    6. Korkuteli Güzle grup yolu asfaltlanıyor
    7. "Çalışmalarımızı arttırarak sonucun..
    8. Üç kanser ilacı daha geri ödeme..
    9. Yunanistan'ın iktidar partisi vekili,..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle..
    11. "Hep beraber ayağa kalkacağız"
    12. "Lüküs Hayat" ilk kez Devlet..
    13. "Lüküs Hayat" ilk kez Devlet..
    14. Erdoğan: "CHP ve ortakları içine..
    15. Toplu ulaşım araçları denetlendi
    16. Japonya ve Rusya liderlerinden kritik..
    17. BM : “Suriye’de Nisan ayından bu yana..
    18. İnternet paketini azaltmak FOMO..
    19. Hatay’da orman yangını
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin..
    21. Ateşdağlı: “Hedefimiz öncelikle..
    22. Çanakkale’de 103 mülteci yakalandı
    23. Trabzonspor’dan ’kumpas’açıklaması
    24. Tatilin keyfini Büyükşehir’le..
    25. Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobil..
    26. Devlet 2 ay misafir etmişti,..
    27. Ekonomiye 534 milyon dolarlık katkı
    28. Saç dökülmesine neden olan faktörler
    29. Kral Şakir, 17 Burda AVM’de miniklerle..
    30. "MXGP'de hünerlerimizi göstermek..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe