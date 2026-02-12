  • İSTANBUL
Kral kobralar raylara indi: Tren hatlarında beklenmedik misafir

Yeni araştırma, nesli tehlike altındaki kral kobraların Hindistan’da doğal yaşam alanları dışında, beklenmedik demiryolu hatlarında ortaya çıktığını gösterdi.

Yeni bir araştırmaya göre, kral kobra yılanları ülkenin en işlek demiryolu ağlarından bazılarını kullanarak Hindistan'ın farklı bölgelerine yayılıyor.

Independent'ın haberine göre Hindistan'da nesli tehlike altında olan Batı Ghatlar kral kobrası, trenler aracılığıyla ülkenin batısındaki turistik eyalet Goa'nın birçok bölgesine yayıldı.

EN BEKLENMEDİK DEMİRYOLU HATLARINDA BULUNDU

Onlarca yıllık kayıtları değerlendiren yeni bir araştırma, dünyanın en uzun zehirli yılanları olarak kabul edilen kobraların, en beklenmedik bölgelerdeki demiryolu hatlarında bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları bu alanları, türün doğal yaşam alanına kıyasla çok daha az uygun olarak değerlendiriyor.

TRENLER GÖÇE KATKIDA BULUNUYOR

Araştırma sonuçları, yolcu hacmi bakımından dünyanın en işlek demiryolu ağlarına sahip olan Hindistan'ın trenlerinin, kral kobra göçüne katkıda bulunduğunu ve yılanları uygun olmayan yaşam alanlarına ittiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, 2002 ile 2024 yılları arasında belgelenen yılan kurtarma verilerini analiz ederek, Goa'da türün 47 farklı bölgede bulunduğunu, bunların 18'inin eyaletin kuzeyinde, 29'unun ise güneyinde olduğunu tespit etti.

Bilim insanlarına göre, bu kral kobra kayıtlarından beşi yoğun demiryolu hatlarının yakınındaydı.

SON YILLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Son yıllarda akıllı telefonların ve sosyal medyanın daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, Hindistan'da trenlerde ve trenlerin çevresinde yılan görüldüğüne dair ihbarların sayısı arttı.

Araştırmacılar, yılanların, kral kobralar da dahil olmak üzere, trenlerde kazara taşınmaları sonucu yaşam alanlarını istemeden genişletebilecekleri sonucuna vardı.

Hindistan'ın yük trenlerinde kemirgenler gibi avların bulunmasının yanı sıra "barınak ve tesadüf" gibi faktörlerin de bu göçü tetiklediğinden şüpheleniliyor.

