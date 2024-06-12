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Dünya Kral Charles'ın ilk resmi portresi saldırıya uğradı
Dünya

Kral Charles'ın ilk resmi portresi saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 09:57:00 -
Kral Charles'ın ilk resmi portresi saldırıya uğradı

İngiltere Kralı 3. Charles’ın mayıs ayında tanıtılan ilk resmi portresi, aktivistlerin saldırısına uğradı.

Animal Rising isimli hayvan hakları örgütü aktivistleri, Londra’daki Philip Mould Galerisi’nde sergilenen portreye “Wallace ve Gromit” isimli çizgi filmin ana karakterlerinden Wallace’ın yüzünü Kral Charles’ın yüzüne yapıştırdı.

 

Aktivistler, eserin üzerine bir de “Gromit, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği çiftliklerinde hayvanlara yapılan zulme bak” yazılı konuşma balonu yaptı. Gruptan yapılan açıklamada, hayvanlara karşı yapılan zulme dikkat çekmek için portreyi “yeniden düzenledikleri” ifade edildi.

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