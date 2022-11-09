Kral Charles'a yumurtalı saldırı! O anlar kamerada
İngiltere Kralı III. Charles, York kentine yaptığı ziyaret sırasında, halkla sohbet ederken yumurtalı saldırıya uğradı.
Saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği düşünülen adamın yumurtalı saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
İsmi açıklanmayan saldırganın, "Bu ülke köleliğin kanları üzerine inşa edildi" diye bağırdığı bildirildi.
İngiliz medyası saldırganın hedefi tutturamadığını ve yumurtanın yola düştüğünü aktardı. Görgü tanıkları saldırganın bağırarak slogan atmaya devam ettiğini duyurdu. Kalabalığın içerisindeki bazı kişiler ise, protestocuya tepki gösterdi.
Bazı İngilizler de "Tanrı Kral'ı korusun", "Sana yazıklar olsun" diye bağırarak Kral III. Charles'a destek çıktı.