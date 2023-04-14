Kral Charles'a yumurta fırlatmıştı! Karar açıklandı

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), İngiltere Kralı 3.Charles'a yumurta fırlatan 23 yaşındaki Patrick Thelwell adlı şahısın tehditkar davranış gerekçesiyle suçlu bulunduğunu söyledi. York Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından mahkeme, Thelwell'in 100 saati ücretsiz çalışma dahil olmak üzere 12 ay boyunca toplum hizmeti cezasına çaptırıldığını söyledi. CPS Özel Suç ve Terörle Mücadele Bölümü Başkanı Nick Price konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Thelwell tutuklanmasının ardından hiçbir pişmanlık göstermedi ve Kral'a yumurtalarla saldırma niyetini pekiştirmeye devam etti. Bu tehdit edici davranış kabul edilemez ve tolere edilmeyecektir" dedi.

Kasım ayında Kral Charles ve eşi Camilla İngiltere'nin kuzeyinde yer alan York kentini geleneksek bir tören amacıyla ziyaret ettikleri sırada, halkın oluşturduğu kalabalık arasında bekleyen Patrick Thelwell tarafından yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Thelwell'in fırlattığı yumurtaların yere düşmesiyle Kral Charles ve eşi Camilla'ya isabet etmediği görülmüştü.



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