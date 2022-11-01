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Dünya Kral Charles rekor maaşla bahçıvan arıyor
Dünya

Kral Charles rekor maaşla bahçıvan arıyor

Kral III. Charles yeni bir iş ilanı yayınladı. Kral, yıllık 40 bin İngiliz pounduna (yaklaşık 856 bin TL) Buckingham Sarayı’nın bahçesiyle ilgilenecek bir “Bahçeler müdürü” arıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 09:26:00 -
Kral Charles rekor maaşla bahçıvan arıyor

Kral III. Charles’ın Buckingham Sarayı’nın bahçesiyle ilgilenecek bir “Bahçeler müdürü” aradığı ortaya çıktı. Kral III. Charles’ın bitkileri ve bahçeciliği seven birisini işe almak istediğini ve bu sebeple de kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Kral’ın yıllık 40 bin İngiliz poundu (yaklaşık 856 bin TL) ödemeye razı olduğu da belirtildi.

Sözcü'nün Daily Mail'deki haberden aktardığına göre, haftada 39 saat çalışacak kişinin bitkiler konusunda tutkulu olması da istenirken uygun adayın, “Binlerce insanın hayranlık duyduğu bahçelerin bakımını yapacağı” kayıtlara geçti.

Kraliyet ailesinin resmi internet sitesinde yer alan iş ilanında, “Bahçeler müdürü olarak Buckingham Sarayı’nın bahçelerinin düzenlenmesi, sunumu ve bakımından sorumlu olacaksınız ve bunu yapmak için olağanüstü bir standart olacak” denildi.

İşe alınacak kişinin kraliyet bahçelerinin geleceğini de şekillendirmede yardımcı olacağı ve biyoçeşitliliği göz önünde bulundurması gerektiği de belirtildi.

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