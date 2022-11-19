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Dünya Kral Charles o yemeğin sarayda yenmesini yasakladı!
Dünya

Kral Charles o yemeğin sarayda yenmesini yasakladı!

İngiltere Kralı 3. Charles, kraliyet konutlarında Bir Fransız yemeği olan Foie Gras'ın hazırlanmasını yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 17:45:00 -
Kral Charles o yemeğin sarayda yenmesini yasakladı!

Foie Gras isimli yemek yağlı kaz veya ördek ciğerinden hazırlanıyor. Bu yemeğin hazırlanması için hayvanlara eziyet ediliyor. Bu sebeple İngiltere Kralı 3. Charles, söz konusu yemeğin tüm kraliyet konutlarında hazırlanmasını yasakladı.

Peta adlı hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşu açıklama yaparak Buckingham Sarayı tarafından kendilerine gönderilen mektupta Kral Charles’ın emriyle Balmoral, Sandringham, Windsor Kalesi, Hillsborough Kalesi ve Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Foie Gras’ın tüm kraliyet konutlarındaki menülerde yer almayacağı belirtildi.

Hayvanlarının çilesi

Foie (karaciğer) gras (yağlı), kaz veya ördeklerin ciğerinden yapılan bir Fransız yemeğidir. Kaz ve ördeklerin zorla gagalarından boruyla beslenerek ciğerlerinin yağlanması, normalin 10 katı büyümesi sağlanır.

Bu beslenme yönteminde kuşların midelerine her gün 2 kilo tahıl, boğazlarından aşağı sokulan metal borular aracılığıyla pompalanır ve öldürülmeden önce karaciğerlerinin şişmesine neden olur.

Şişen karaciğer diğer organlara baskı yapar ve kuşların nefes alamayarak eziyet çekmesine neden olur.

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