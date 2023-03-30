Kral Charles Berlin’de

Kraliyet çifti öğleden sonra Berlin-Brandenburg Havaalanı’nın askeri bölümüne iniş yaptı. Kraliyet uçağına iki Eurofighter uçağının uçuşu eşlik etti. Kraliyet ailesini havalimanında 21 pare top atışı ve askeri bir şeref geçidinin ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Budenbender Brandenburg Kapısı’nda askeri törenle karşıladı. Kraliyet çiftinin gelişinden birkaç saat önce çok sayıda ziyaretçi Charles ve Camilla’yı görmek için tarihi meydana akın etti. Kralın ziyareti için geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılamanın ardından Steinmeier’in resmi konutu olan Bellevue Sarayı’na geçildi. Kral Charles, burada onur defterini imzaladı.

YARIN SCHOLZ VE GIFFEY KARŞILAYACAK

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier iklim değişikliğiyle mücadelede daha hızlı ve kararlı olunması çağrısında bulundu. III. Kral Charles ve eşi Camilla’nın devlet ziyareti vesilesiyle Bellevue Sarayı’nda düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada önümüzdeki birkaç yılın ‘muazzam bir çaba’ gerektireceğini söyledi. Steinmeier, “Şu ana kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmamız gerekecek. Ve bunu yaparken daha da hızlı olmamız gerekecek” dedi. Kral akşam ise özel davetlilerin olacağı onuruna verilen yemeğe katılacak. Yarın Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey (SPD) ve Başbakan Olaf Scholz (SPD) kraliyet çiftini karşılayacak. Charles aynı zamanda Federal Meclis’te konuşma yapan ilk kral olacak. Daha sonra Kral ve Steinmeier Brandenburg’da eyalet Başbakanı Dietmar Woidke (SPD) ile bir araya gelecek ve bir organik çiftliği ziyaret edecek. Charles ve Camilla Cuma günü Hamburg’a geçecek.