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Dünya Kral Charles banknotlarının ilk fotoğrafları ortaya çıktı!
Dünya

Kral Charles banknotlarının ilk fotoğrafları ortaya çıktı!

İngiltere Merkez Bankası, Kral Charles portresinin yer aldığı banknotların yeni görünümünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 09:34:00 -
Kral Charles banknotlarının ilk fotoğrafları ortaya çıktı!

İngiltere Merkez Bankası, Kral Charles portresinin yer aldığı banknotların yeni görünümünü paylaştı.

İngiltere Merkez Bankası, 2024 yılının ortasından itibaren kademeli olarak tedavüle girecek üzerinde Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotları paylaştı.

Kral Charles, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Eylül ayında hayatını kaybetmesiyle tahta geçmişti.

İngiltere Merkez Bankası, kademeli olarak kullanılmaya başlayacak üzerinde Kral Charles'ın portresini bulunduğu 5, 10, 20 ve 50 poundluk banknotların nasıl görüneceğini paylaştı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Bu önemli bir an, çünkü Kral banknotlarımızda yer alacak ikinci hükümdar" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliyet Darphanesi, Kral Charles'ın portresinin bulunduğu madeni paraları 8 Aralık'ta basmaya başlamıştı.

Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in portresinin bulunduğu banknotlar da henüz tedavülden kalkmayacak.

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Yorumlar

ramses

Almanyada imparatorluk bekleyenler bakın eski kral öldü yeni kral para bile bastı siz uyuyun !
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