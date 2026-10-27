KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı, başvuru şartları neler? Kamu Personel Alımı 2026 iş ilanları nasıl takip edilir?

Kamu personel alımı, 2026 yılında devlet kurumlarında görev almak isteyen adayların ilk gündem maddesi haline geldi. Merkezi atamaların yanı sıra kurumların açıktan personel alımı ilanları da Resmi Gazete, Kariyer Kapısı ve İŞKUR e-Şube platformları üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının yanı sıra ilkokul düzeyinden adayların da başvuru yapabildiği kadrolarda, her kurum kendi özel ve genel şartlarını belirliyor. Süreci yakından takip eden adaylar, arama motorlarında kamu personel alımı başvurusu nereden yapılır ve KPSS şartsız alım yapan kurumlar hangileridir? sorularına yanıt arıyor.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, KPSS puanıyla yapılan memur alımlarının yanı sıra farklı şartlarla açılan sözleşmeli personel ve işçi ilanlarını da takip ediyor. Başvuru koşulları ve son tarihler her kurumun ilanına göre değişiyor.

Kamu personeli olmak isteyen adaylar için 2026 yılında üniversiteler, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarının personel ilanları gündemdeki yerini koruyor. KPSS puanıyla yapılan alımların yanında bazı pozisyonlarda farklı değerlendirme yöntemleri uygulanabiliyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metnini, mezuniyet koşullarını, puan şartını ve son başvuru tarihini incelemesi gerekiyor.

KPSS'Lİ MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELER?

KPSS puanıyla gerçekleştirilen alımlarda adaylardan ilgili sınavın geçerli puan türünü taşıması istenebiliyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için aranan puan türleri ve taban puanlar kadroya göre değişebiliyor.

Bazı ilanlarda belirli bir taban puan aranırken bazılarında adaylar puan sıralamasına göre değerlendiriliyor. Mezuniyet alanı, yaş sınırı, deneyim ve diğer özel şartlar da başvuruda belirleyici olabiliyor.

KPSS'SİZ KAMU PERSONELİ ALIMI VAR MI?

Bazı kamu işçisi, sürekli işçi veya belirli statülerdeki personel alımlarında KPSS şartı bulunmayabiliyor. Ancak bu durum bütün kamu ilanları için geçerli değil. İlanda açıkça belirtilmedikçe bir kadronun KPSS'siz olduğu varsayılmamalı.

KPSS'siz alım duyurularında dahi eğitim, mesleki yeterlilik, deneyim, belge veya mülakat koşulları aranabilir. Adayların yalnızca ilan başlığına bakarak başvuru kararı vermemesi gerekiyor.

KAMU PERSONELİ İLANLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Adaylar başvuru duyurularını ilgili kurumların resmî internet sitelerinden ve ilan metninde belirtilen başvuru platformlarından takip edebilir. Kariyer Kapısı ve kurumların personel daire başkanlıkları da ilgili ilanlarda başvuru kanalı olarak gösterilebiliyor.

Başvuru sürecinde özellikle şu bilgiler kontrol edilmeli:

Alım yapılacak kadro ve kontenjan

KPSS puan türü ve taban puan şartı

Mezuniyet ve yaş koşulları

Başvurunun çevrim içi veya farklı bir yöntemle yapılması

Son başvuru tarihi ve istenen belgeler

Her ilan için aynı başvuru şartı geçerli değil

Kamu personeli alımlarında tek bir ortak başvuru takvimi bulunmuyor. Her kurum kendi ilanında belirtilen tarihler ve koşullar çerçevesinde işlem yapıyor. Bu nedenle adayların başvuruyu tamamlamadan önce resmî ilan metnini kontrol etmesi gerekiyor.

Resmî başvuru kanalı: Kariyer Kapısı