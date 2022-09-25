KPSS'de son oturum başladı
KPSS Lisans Alan Bilgisinin İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturumu bugün saat 10.15'te başladı.
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi Sınavları bu hafta sonu yapılıyor. İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturum bugün saat 10.15'te başladı.
Adaylar saat 10'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Kimlik kartını kaybedenler için nüfus müdürlükleri sabah saat 07.00'den 10.00'a kadar açık olacak. ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.