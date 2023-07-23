KPSS'de Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri sınavı başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ikinci oturum sınavı olan Eğitim bilimleri sınavı saat 14.45'de başladı. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmadı. 81 il ve Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde yapılan KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 aday başvurdu. Eğitim Bilimleri oturumunda adaylara 80 soru için 100 dakika süre tanındı.