KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce KPSS’ye girmiş aday, KPSS tercih tarihlerini merak ediyordu. KPSS tercihleri tarahi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanmıştı.