KPSS soru ve cevap anahtarı | KPSS soruları açıklandı mı?
24 Eylül ve 25 Eylül tarihlerinde KPSS alan bilgisi sınavları tamamlanacak. Sınava girenler ise soru ve cevap anahtarlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.
KPSS alan bilgisi oturumları 24-25 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. Sınava girenler ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor.
KPSS soru ve cevap anahtarı | KPSS soruları açıklandı mı?
KPSS'nin ikinci haftasında, Lisans Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti.
Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.
Henüz soru ve cevap anahtarları açıklanmadı. Sınavın tüm oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarlarının yayımlanması bekleniyor.