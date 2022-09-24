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Eğitim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları:
Eğitim

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları:

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları24-25 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. Adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2022-09-24 11:30:00 - 2022-09-24 11:44:06
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları:

31 Temmuz Pazar gürü gerçekleşen KPSS Lisans sınavı bilindiği gibi ertelendi. Söz konusu sınav 18 Eylül'de yeniden yapıldı. 24-25 Eylül tarihlerinde ise KPSS Alan Bilgisi sınavları tamamlanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları:

KPSS'nin ikinci haftasında, Lisans Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylar, sırasıyla kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini yanıtlayacak. Adaylara 120 sorudan oluşan tüm testler için 150 dakika süre verildi.

Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

KPSS sonuçları ise 21 Ekim 2022'de açıklanacak.

 

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